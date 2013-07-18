中国汇市：人民币早盘走弱，中间价低开幅度超预期引发猜想

* 人民币即期早盘走弱

* 中间价低开幅度超出预期，或蕴含深意

* 客盘结购汇均衡，但总体观望情绪浓重

* 待观察中间价未来走向

路透北京7月18日 - 人民币兑美元即期 周四早盘走弱，受中间价低开带动。交易人士指出，隔夜美元涨幅温和，但今日人民币中间价却大幅低开近70个点子，超出市场预期，不过即期汇价对此反应谨慎，早盘波动区间甚窄。

交易员称，人民币/美元已经盘整近两个月时间，市场持续观望，并在政策面和外围环境中寻觅方向指引。今日中间价走弱幅度超出预期，市场将观察后几天中间价的走向，以猜测监管层在汇率方面可能的政策意图。

“今天(美元/人民币）中间价上了很多，近70个点，市场也跟着向上了40-50个点，不知道央行什么意思，一下上了那么多。...中间价开得有深意，不像最近的风格。”上海一股份制银行交易员称。

北京时间12:29，人民币兑美元即期报6.1396元，上日收报6.1353元。今日人民币兑美元中间价 为6.1720元，上日中间价为6.1652元。

交易员并指出，市场结购汇仍相对均衡，不过汇价一定会受中间价的影响；值得注意的是，昨日公布的FDI数据表现超出市场预期，虽然未给当天市场带来太大影响，但不排除监管层或正开始有所动作。

“市场方向不明，没有太大的兴趣成交，...要仔细观察后几天的中间价状态。”上述交易员称。

中国商务部周三公布数据显示，受季节性因素等影响，6月利用外资金额同比增幅超过20%。但整体来看这种波动属于正常现象，仅凭单月数据尚不能判断外资形势已经回暖，预计下半年中国利用外资规模仍将保持相对稳定。

东京汇市美元周四在亚洲早盘守住隔夜温和涨幅。上日美元走势振荡，投资者先是卖出，然后又买回，以因应美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克的讲话。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2788/33，上日尾盘为6.2680。

北京时间12:29，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1403/08元，上一交易日尾盘报6.1352元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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