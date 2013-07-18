《全球金属焦点》仓储业主拟调涨仓租，因应LME缩短排队提货计划影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
记者 Susan Thomas;编译 蔡美珍
路透伦敦7月17日 - 业界消息人士指出，如果伦敦金属交易所(LME)强迫仓储业者缩短客户提货等待时间，这些拥有仓库的公司计划大幅调涨仓租，以弥补收入损失。
LME在7月1日提出一项建议方案，改革LME全球仓库网络。如果未来几个月经过市场谘询后实施方案，调整措施将有助工业用家，但拥有仓库的银行及交易商的获利将受影响。
一些仓库业主的一年仓租收入高达数亿美元。
“仓储公司正在研究他们的可能选择，其中一个选择是大幅调涨仓租，”一名仓储业消息人士称，但未提供具体数字。
多家拥有LME核准仓库的业者，藉由建立大量库存、以有限速度出货、收取仓租，在LME仓储系统找出一个获利丰厚业务，这些公司包括嘉能可 旗下的Pacorini、托克(Trafigura)旗下的NEMS、以及高盛 旗下的Metro。
金属用家透过LME买进金属后，有时可能需要等待长达一年才能提货，而等待期间必须支付全额仓租，因而纷纷要求LME采取改善行动。
LME可以要求加快出货，但不能限制调涨仓租，因为这会被欧盟视为联合操控价格，而违反公平竞争。
这个仓库问题十分棘手，曾经威胁到港交所 收购LME的案子。
若未能解决这个问题，可能会导致LME核准仓库网络的业务流失。
根据LME的建议方案，在高库存及轮候时间超过100天的仓库，最低出货率与入货率予以挂钩。全球36个LME核准交割地点之中，只有五个轮候时间超过100天。
以底特律为例，铝的提货轮候时间为469天。根据路透计算，扣除其他支出，以每吨0.48美元仓租计算，这个轮候时间价值约2.20亿美元。如果仓租不变，轮候时间缩短至100天，仓储业者收入将减少60%以上。
另一名仓储业消息人士亦指出，如果照目前LME建议方案实施，大幅调涨仓租是有可能的。但他认为建议方案大概会稀释放宽。
巴克莱一篇研究报告称，仓储业主若要完全弥补仓租收入损失，每日仓租费率将必须调升至每吨2.21美元，比目前水准上涨近三倍。
根据路透计算，从2007/2008年以来，LME铝金属的仓租已经上涨近50%，中值为每吨0.47美元。
LME前一次企图透过新的出货率，缩减等候时间，结果去年造成部分金属的仓租跳涨，涨幅最高达10%。
仓储业者各自制定仓租，考虑因素包括通货膨胀、经济情况及LME规定调整等。业者每年12月1日前向LME提交仓租提议，于4月生效。
虽然LME可以要求仓储公司为新价格提出合理根据，但不能强制改变价格。(完) (译文审校 沈以文)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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