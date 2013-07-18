《国际主要央行公开市场操作一览》--7月18日

路透上海7月18日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划；欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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7/16 买入公债 14.64 02/15/2036 - 05/15/2043

7/15 买入公债 9.16 08/15/2023 - 02/15/2031

7/12 买入公债 14.64 02/15/2036 - 05/15/2043

7/11 买入通膨保值债券 13.80 07/15/2017 - 02/15/2043

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年7月12日-2013年8月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约250亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。 而美联储主席贝南克表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储2013年晚些时候开始减缓购债计划。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三表示，仍预计年内稍晚开始削减资产购买的规模，但保持该计划的开放性，若经济前景变化，削减或加强力度均有可能。

--联储周三表示，美国经济在6月至7月初期间继续以温和至适度的步伐成长，多数联储地区制造业扩张。在12个联储地区中，很多地区的制造企业报告新订单、付运或产量增加。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/17 84天期反向交易 0.27亿美元 0.61%（固定利率）

7/16 七天期反向交易 1,044.27 0.50%（固定利率）

七天期定期存款 -1,955.00 0.10%

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)月报表示，预计指标利率将在“较长时间内”保持在目前水准或者更低水准。与以前一样，这期月报内容基本上与欧洲央行总裁德拉吉上周四宣布的主要政策声明如出一辙。上周欧洲央行维持指标利率于纪录低位0.50%不变。

--欧洲央行执委普雷特在接受一家德国报纸专访时表示：只要通胀保持温和，欧央行利率将保持当前水平或更低 对于欧元区银行业。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 82,400

上周三 81,920

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当期变化 +480

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周三公布的6月政策会议记录显示，决策者对是否采取新措施稳定债市看法分歧。有些委员担心这么做会给投资者留下对短期波动反应过度的印象。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行3,699.5亿台币存单，若相较存单到期金额3,703亿，存单发行余额减3.5亿台币。

--台湾央行周二公布，当日共发行1,566.5亿台币存单，同存单到期金额。存单发行余额持平上日。