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债券 | 2013年 7月 18日 星期四 13:35 BJT

路透基点：中国医疗器械有限公司寻求4亿人民币贷款-RLPC

路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国医疗器械有限公司(CMIC)正寻求4亿人民币(6,500万美元)为期一年的子弹式贷款。

上海浦东发展银行北京分行担任牵头行。若干中国和外国银行受邀参与该贷款案。

该贷款利率为中国人民银行(PBOC)基准利率的90%，综合收益为基准利率的95%。

所获资金将用于运营资本。

该贷款料将在8月初结案。

CMIC是国有企业中国医药集团的分公司，从事医疗设备的销售、运输和仓储业务。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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