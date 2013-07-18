路透基点：中国医疗器械有限公司寻求4亿人民币贷款-RLPC

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国医疗器械有限公司(CMIC)正寻求4亿人民币(6,500万美元)为期一年的子弹式贷款。
上海浦东发展银行北京分行担任牵头行。若干中国和外国银行受邀参与该贷款案。
该贷款利率为中国人民银行(PBOC)基准利率的90%，综合收益为基准利率的95%。
所获资金将用于运营资本。
该贷款料将在8月初结案。
CMIC是国有企业中国医药集团的分公司，从事医疗设备的销售、运输和仓储业务。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选