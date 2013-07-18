版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 13:05 BJT

东京汇市：贝南克讲话后美元微升，后市料将持坚

纽约      当日     今年来    2012年
                              最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                          
 欧元/美元                      1.3094    1.3124     -0.23     -0.76    1.3194
 美元/日圆                      100.12     99.57     +0.55    +15.43     86.74
 欧元/日圆                      131.10    130.68     +0.32    +14.54    114.46
 美元/瑞郎                      0.9430    0.9409     +0.22     +3.00    0.9155
 英镑/美元                      1.5178    1.5212     -0.22     -6.60    1.6251
 美元/加元                      1.0427    1.0402     +0.24     +5.10    0.9921
 澳元/美元                      0.9166    0.9232     -0.71    -11.81    1.0393
 新西兰元/美元                  0.7860    0.7904     -0.56     -5.11    0.8283
 澳元/日圆                      91.770    91.920     -0.16     +1.82    90.130
 新西兰元/日圆                  78.690    78.700     -0.01    -44.12   140.820
 英镑/日圆                      151.96    151.47     +0.32     +7.91    140.82
 澳元/新西兰元                  1.1653    1.1664     -0.09     -7.07    1.2540
                                                                              
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 
(完)
  
        
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 隋芬; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐