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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 13:20 BJT

欧股业绩：思爱普下调年度软件营收预估，指因中国经济放缓

“短期而言，中国经济成长减速不只影响中国，还影响到其周围所有国家，”联席执行长Jim Hagemann Snabe并称，特别是日本、澳洲和新悉兰的企业对软件上的投资已益发迟疑。

思爱普仍重申恒常汇率假设下2013年营业利润预估为58.5亿-59.5亿欧元，较2012年成长12-14%。(完) (编译 王洋/张若琪 审校 张明钧)
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