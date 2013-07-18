更新版-路透基点：福建闽中有机食品1.5亿美元贷款案启动-RLPC

(新增综合收益内容与本案回复截止日期)

路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，在新加坡上市的中国蔬菜加工商--福建省闽中有机食品有限公司的1.5亿美元五年期境外贷款，昨日进入一般联合贷款阶段。

花旗集团和渣打银行担任牵头行兼簿记行。这项贷款平均年限为4.25年，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码260基点。

受邀银行分为两个档次。承贷3,000万美元或更多的银行，可获100基点费用以及牵头行头衔，综合收益为283.5个基点。承贷1,500-2,900万美元的银行，可获80基点费用和主办行头衔，综合收益为278.8个基点。

明日将在新加坡举办一场银行陈述，然后在7月23和24日安排到天津实地考察。该贷款案回复截止日期为8月19日。

所获资金将用于资本支出。

3月，印尼商人Anthoni Salim拥有的印多福(PT Indofood Sukses Makmur)以每股1.12美元的价格从Tetrad Venture手中收购了9,425万股闽中有机食品有限公司股票。这使印多福的持股比例扩大至29.33%。(完) (编译 朱晓军；; 审校 隋芬)