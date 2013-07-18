东南亚股市：全数走坚，美联储主席贝南克证词令市况偏多

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“美联储有关量化宽松的评论之后，市场信心相当看涨，”曼谷Phillip Securities分析师Teerada Charnyingyong说。
她表示，投资人也看多泰国股市，因业绩前景正面。
印尼股市 上涨0.6%至两周高位4,707.58点，受到消费相关股Unilever Indonesia Tbk 的带动。
雅加达MNC Securities研究主管Edwin Sebayang说，印尼股市料将持续上涨，但涨幅可能会因对印尼卢比 进一步贬值疑虑而受限。
新加坡股市方面，地产开发商Keppel Land Ltd 上涨多达2.5%至五周高位，此前该公司公布今年上半年在中国营收强劲。
马来西亚股市 盘中稍早也小涨0.2%，越南股市 上涨0.2%，走势震荡，投机客买进蓝筹股但大多数投资人在场边观望。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。