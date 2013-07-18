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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 13:47 BJT

东南亚股市：全数走坚，美联储主席贝南克证词令市况偏多

“美联储有关量化宽松的评论之后，市场信心相当看涨，”曼谷Phillip Securities分析师Teerada Charnyingyong说。

她表示，投资人也看多泰国股市，因业绩前景正面。

印尼股市 上涨0.6%至两周高位4,707.58点，受到消费相关股Unilever Indonesia Tbk 的带动。

雅加达MNC Securities研究主管Edwin Sebayang说，印尼股市料将持续上涨，但涨幅可能会因对印尼卢比 进一步贬值疑虑而受限。

新加坡股市方面，地产开发商Keppel Land Ltd 上涨多达2.5%至五周高位，此前该公司公布今年上半年在中国营收强劲。

马来西亚股市 盘中稍早也小涨0.2%，越南股市 上涨0.2%，走势震荡，投机客买进蓝筹股但大多数投资人在场边观望。(完)
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