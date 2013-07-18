中国债市：利率互换短端领涨，隔夜回购开盘跳升加重资金谨慎预期

路透上海7月18日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四普涨，其中一年期涨幅达7-8个基点(bp)，五年等稍长期限幅度略小，曲线趋平。交易员称，早盘隔夜回购以近300基点(bp)的意外涨幅开盘，加之借钱难度有所增加，加重机构谨慎心态。

银行间市场周四主要回购利率 多小涨。市场人士表示，国库定存资金助益有限，受短期需上缴分红漏损因素扰动，部分大行减少了资金融出规模，隔夜开盘利率跳涨，令本已脆弱的市场心态雪上加霜；后疑似被引导后，资金利率才回落至较昨日稍高水平，然实际资金供应情况会更差一些。

上海一银行交易员称，今日IRS普涨且短端涨幅居前，因回购利率上行推高，“后面预期很谨慎，今天隔夜开盘(跳涨)就把irs吓成这样了。”

隔夜回购利率 开盘价为5.92%，直至逾一小时后2.96%的大额成交单将加权利率拉回至3%附近，随后一直围绕该水平成交。相关管理机构人员称首笔异常交易会被“严肃处理”。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.8938/4.0075 3.8838/3.9638 3.9138/3.9950 3.9700/4.0625 3.9650/4.2290

周三 3.8330/3.9350 3.8140/3.9000 3.8700/3.9560 3.9560/4.0520 3.9560/4.2240

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变化 +0.0608/+0.0725 +0.0698/+0.0638 +0.0438/+0.0390 +0.0140/+0.0105 +0.0090/+0.0050

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。