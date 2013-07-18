版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 14:07 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在下档寻求动能

0527GMT

* 澳元/美元延续跌势，日内新低0.9158

* 宏观投资者今天出脱商品货币及除日圆以外亚币

* 贝南克发布证词后，投资者重回看多美元队伍

* 其他市况谨慎，表明澳元仍较适合短线(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐