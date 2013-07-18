表格：外资及陆资在台股买超68.14亿台币，连八日买超721.24亿台币

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北7月18日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超68.14亿台币，连续第八日买超，总计721.24亿台币。上日修正为后买超77.74亿。
三大法人今日合计买超58.46亿台币，上交易日修正后为买超75.88亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
7/18 +68.14 -4.06 -5.61 +58.46
7/17 +77.74r +1.43r -3.29r +75.88r
7/16 +65.51r +26.43r -5.43r +86.51r
7/15 +95.66r +26.32r +2.95r +124.93r
7/12 +113.33 +10.42r +1.77r +125.52r
7/11 +190.54r +35.50r +0.63r +226.67r
7/10 +60.09r +0.86r +6.91r +67.86r
7/9 +50.23r +10.57r -0.35r +60.44r
7/8 -62.12r -17.52r -2.21r -81.85r
7/5 +50.24 +24.10r +0.42r +74.77r
7/4 -42.20r +11.56r -4.80r -35.44r
7/3 -48.48 -15.51r -6.62r -70.61r
7/2 -69.08r -0.05r +1.54r -68.08r
7/1 -42.02r +17.25r +0.16r -24.61r
本月累计 +507.57 +126.80 -13.93 +620.44
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 詹静宜/黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。