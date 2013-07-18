《汇市简讯》美元/日圆几乎未回落，100.50上方挂有停止单

0541GMT

* 美元/日圆亚洲午后报100.19，几乎未回落，而且仍偏向上升

* 卖单挂得更高，但100.50上方有一些停止单

* 东京市场收盘后日本出口商兴趣或消退，但也有可能回归

* 101.00的选择权相关操作可能重回关注焦点，该水准上方有大量停止单

* 100.00下方以及朝向99.50，有大量来自各种投资者的买兴 (完)

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