《汇市简讯》美元/日圆几乎未回落，100.50上方挂有停止单

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 美元/日圆亚洲午后报100.19，几乎未回落，而且仍偏向上升
* 卖单挂得更高，但100.50上方有一些停止单
* 东京市场收盘后日本出口商兴趣或消退，但也有可能回归
* 101.00的选择权相关操作可能重回关注焦点，该水准上方有大量停止单
* 100.00下方以及朝向99.50，有大量来自各种投资者的买兴 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。