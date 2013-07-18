新兴汇市：印度卢比领跌新兴亚币兑美元，此前贝南克确认今年将缩减举措

印度卢比 下跌，投资人观望央行今日稍晚1,200亿卢比的公开市场操作结果，这是印度央行从金融体系吸纳流动性以支撑卢比的举措之一。

杠杆基金卖出坡元 。此外，韩元 和印尼卢比 下滑，受当地企业的美元买需影响。

部分新兴亚币稍早时曾因空头回补而上涨，因投资人将焦点放在贝南克承诺在可预见的未来维持政策宽松。

但走势随后转弱，因市场预期美联储刺激政策终将缩减。

“美联储的评论暗示宽松政策可能延后退场，市场对此立即做出反应，”吉隆坡CIMB Investment Bank区域利率主管Suresh Kumar Ramanathan说。

有些交易员和分析师认为贝南克的言论仍属温和，但他们说新兴亚币不太可能获得太多支撑。 (完)

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