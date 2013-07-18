国际油市：布兰特原油因美元走强下滑，但受库存下降提振仍报108美元上方

0536GMT，布兰特原油期货 下跌0.08美元，报每桶108.53美元，此前一度升至高点108.70美元，上日结算价上涨0.47美元。美国原油期货 下滑0.02美元至106.46美元。

“库存锐减是影响油市的一大因素，因其显示美国炼厂加工了更多原油，”Newedge Japan的大宗商品销售经理Ken Hasegawa称，“随着美联储继续推进刺激计划，有大量资金投资到石油和其他大宗商品。卖家不多，但买家不少。”

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存减少近700万桶，之前两周减少近2,000万桶。

Newedge的Hasegawa表示，美国石油库存继续减少，加之预期美国经济可能稳步复苏，将协助美国原油本月底前升至每桶110美元。他称，布兰特原油价格将比美国原油高约2美元。(完)

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