国际油市：布兰特原油因美元走强下滑，但受库存下降提振仍报108美元上方

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
0536GMT，布兰特原油期货 下跌0.08美元，报每桶108.53美元，此前一度升至高点108.70美元，上日结算价上涨0.47美元。美国原油期货 下滑0.02美元至106.46美元。
“库存锐减是影响油市的一大因素，因其显示美国炼厂加工了更多原油，”Newedge Japan的大宗商品销售经理Ken Hasegawa称，“随着美联储继续推进刺激计划，有大量资金投资到石油和其他大宗商品。卖家不多，但买家不少。”
美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存减少近700万桶，之前两周减少近2,000万桶。
Newedge的Hasegawa表示，美国石油库存继续减少，加之预期美国经济可能稳步复苏，将协助美国原油本月底前升至每桶110美元。他称，布兰特原油价格将比美国原油高约2美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/王翔琼; 审校 石冠兰/蔡美珍)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。