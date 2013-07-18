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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 14:16 BJT

韩国汇市：韩元兑美元翻跌收贬，受进口商美元买盘及中国数据影响

路透首尔7月18日 - 韩国韩元兑美元 周四回吐盘初涨幅，连续第二个交易日收贬，因韩国进口商买进美元，且韩股受中国房价数据低迷影响，尾随其他亚洲股市走低。

韩元兑美元 在本地市场收报1,126.3，周三收报1,121.6。

交易员表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克谈话，稳定支撑美元，亦令韩元承压。(完)

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