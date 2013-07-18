《汇市简讯》欧洲开盘：美元买家重返市场

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 澳元兑美元下跌0.62%，美元兑日圆上涨0.46%，欧元兑美元下滑0.19%，新西兰元兑美元下跌0.42%
* 亚洲股市涨跌互见，中国沪综指跌0.79%，日股日经指数上涨1.3%
* 99.50下方有美元兑日圆的买单，停止单集中在100上方
* 澳元兑美元的低点在0.9158，澳洲央行8月降息的机率又回升到63%，周三一度降至50%下方
* 今日关注数据及事件：欧元区经常帐、英国零售销售、美国请领失业金人数、贝南克在参议院的证词陈述 （完）
(编译 高琦 审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。