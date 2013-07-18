《汇市简讯》欧洲开盘：美元买家重返市场

0605GMT

* 澳元兑美元下跌0.62%，美元兑日圆上涨0.46%，欧元兑美元下滑0.19%，新西兰元兑美元下跌0.42%

* 亚洲股市涨跌互见，中国沪综指跌0.79%，日股日经指数上涨1.3%

* 99.50下方有美元兑日圆的买单，停止单集中在100上方

* 澳元兑美元的低点在0.9158，澳洲央行8月降息的机率又回升到63%，周三一度降至50%下方

* 今日关注数据及事件：欧元区经常帐、英国零售销售、美国请领失业金人数、贝南克在参议院的证词陈述 （完）