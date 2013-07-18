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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 14:50 BJT

东京汇市：美元走升，贝南克讲话令市场维持FED逐步退出刺激措施的预期

纽约        当日       今年来      2012年
                                   最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                       
 欧元/美元                            1.3105      1.3124       -0.14       -0.67      1.3194
 美元/日圆                            100.16       99.57       +0.59      +15.47       86.74
 欧元/日圆                            131.28      130.68       +0.46      +14.70      114.46
 美元/瑞郎                            0.9444      0.9409       +0.37       +3.16      0.9155
 英镑/美元                            1.5175      1.5212       -0.24       -6.62      1.6251
 美元/加元                            1.0421      1.0402       +0.18       +5.04      0.9921
 澳元/美元                            0.9170      0.9232       -0.67      -11.77      1.0393
 新西兰元/美元                        0.7873      0.7904       -0.39       -4.95      0.8283
 澳元/日圆                            91.870      91.920       -0.05       +1.93      90.130
 新西兰元/日圆                        78.850      78.700       +0.19      -44.01     140.820
 英镑/日圆                            152.03      151.47       +0.37       +7.96      140.82
 澳元/新西兰元                        1.1643      1.1664       -0.18       -7.15      1.2540
                                                                                            
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
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 (编译 王翔琼; 审校 张若琪)
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