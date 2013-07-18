中国股市：沪综指收跌逾1%，观望情绪仍浓短线仍有下探可能

路透上海7月18日 - 中国股市沪综指周四收挫逾1%，金融地产股领跌。分析师指出，二季度经济数据公布后，市场颇为期待的刺激政策仍未落地，场内观望情绪依然浓重，加上企业半年财务数据的不乐观，短线不排除大盘仍有下探可能。

沪综指 收报2,023.396点，跌21.526点，或1.05%。上海A股今日成交额为765亿元人民币，上日为879亿元。

“政策面走向还未明确，等待各部委是否会出具体政策吧，市场还在观望。”华创证券策略组组长郭艳红称。

他并认为，如果未来刺激政策低于预期，或者企业财务状况更加恶化，大盘的主导因素就将从政策面回归基本面，目前来看，年内不排除还有比前期1,850点更低的情况发生。

上证金融地产行业指数 今日收盘下跌2.36%。

最新数据显示，统计局70个大中城市房价同比涨幅则继续攀升，环比涨幅在6月继续略微缩窄，但涨势已延续逾一年，显示房地产市场热度不减，未来房价上涨预期仍强烈。这亦引发楼市调控政策收紧担忧。