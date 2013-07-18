中国股市：沪综指收跌逾1%，观望情绪仍浓短线仍有下探可能

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海7月18日 - 中国股市沪综指周四收挫逾1%，金融地产股领跌。分析师指出，二季度经济数据公布后，市场颇为期待的刺激政策仍未落地，场内观望情绪依然浓重，加上企业半年财务数据的不乐观，短线不排除大盘仍有下探可能。
沪综指 收报2,023.396点，跌21.526点，或1.05%。上海A股今日成交额为765亿元人民币，上日为879亿元。
“政策面走向还未明确，等待各部委是否会出具体政策吧，市场还在观望。”华创证券策略组组长郭艳红称。
他并认为，如果未来刺激政策低于预期，或者企业财务状况更加恶化，大盘的主导因素就将从政策面回归基本面，目前来看，年内不排除还有比前期1,850点更低的情况发生。
上证金融地产行业指数 今日收盘下跌2.36%。
最新数据显示，统计局70个大中城市房价同比涨幅则继续攀升，环比涨幅在6月继续略微缩窄，但涨势已延续逾一年，显示房地产市场热度不减，未来房价上涨预期仍强烈。这亦引发楼市调控政策收紧担忧。
沪深300指数 收跌1.64%，报2,245.328点。沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,248.6点，跌1.51%，成交214,928手。(完) (发稿 徐永；审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。