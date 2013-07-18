路透基点：华为五年期贷款规模提高一倍至15亿美元等值--RLPC

路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点报导，一名消息人士指出，华为技术有限公司的7亿美元五年期贷款已提高至15亿美元等值，因为在一般银团获得热烈认贷。

这笔贷款新增加一个3亿欧元(3.93亿美元)部分，明日举行签约。美元部分金额提高至11亿美元。

融资案平均分为一笔子弹式贷款和一笔循环信贷。

一如此前报导，澳新银行、花旗集团、星展银行、汇丰银行、渣打银行与三井住友银行为本案的牵头行兼簿记行(MLAB)。

汇丰承贷1.2118亿美元及2,200万欧元，澳新银行承贷1亿美元。其他MLAB各承贷7,118万美元及2,200万欧元。

三菱东京UFJ银行及苏格兰皇家银行(RBS)加入担任牵头行，各承贷8,800万美元，马来亚银行及澳洲国民银行各承贷7,500万美元。西班牙对外银行(BBVA)承贷2,310万美元及4,000万欧元，荷兰国际集团(ING)银行及华侨银行分别承贷5,700万欧元及5,600万欧元。

兆丰国际商业银行承贷3,000万美元，担任主办行，DNB Asia承贷3,700万欧元。

另外四家银行加入担任安排行，各承贷3,000万美元，分别为中国信托商业银行、台北富邦商业银行、大华银行及Westpac。

欧元贷款部分条款与美元贷款相同。

贷款承诺费为35个基点；循环信贷部分若动用资金比例为50%或以下，承诺费用为50个基点，动用比例在51-70%时的承诺费用为35个基点。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点。

邀请银行参贷价码为：承贷7,500万美元或以上的银行综合收益为170个基点，其中费用为100个基点，并获牵头行头衔。