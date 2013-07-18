欧股业绩：爱立信季度盈利远逊预期，在移动设备市场重振希望受挫

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透斯德哥尔摩7月18日 - 移动设备生产商爱立信 周四发布的第二季营业利润远逊预期，打击了外界对其历经长期低迷后重振雄风的期待。
来自中国对手十多年来的激烈竞争，加之全球经济持续下滑，削弱了移动设备行业的利润。
爱立信在移动设备市场以约35%的份额居首，该公司经受住了风暴考验，不过市场份额在过去十年间止步不前。
包括合资企业在内，爱立信第二季息税前获利为25亿瑞典克朗(3.7966亿美元)，高于上年同期的21亿克朗，但远不及路透调查中分析师的预估中值43亿克朗。
第二季营收是553亿克朗，市场预估为563亿克朗。毛利润率为32.4%，预估是32.6%。(完) (编译 隋芬; 审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。