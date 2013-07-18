欧股业绩：爱立信季度盈利远逊预期，在移动设备市场重振希望受挫

路透斯德哥尔摩7月18日 - 移动设备生产商爱立信 周四发布的第二季营业利润远逊预期，打击了外界对其历经长期低迷后重振雄风的期待。

来自中国对手十多年来的激烈竞争，加之全球经济持续下滑，削弱了移动设备行业的利润。

爱立信在移动设备市场以约35%的份额居首，该公司经受住了风暴考验，不过市场份额在过去十年间止步不前。

包括合资企业在内，爱立信第二季息税前获利为25亿瑞典克朗(3.7966亿美元)，高于上年同期的21亿克朗，但远不及路透调查中分析师的预估中值43亿克朗。