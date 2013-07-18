韩国个股：三星电子推出高阶SSD，寄望储存装置抵销智能手机晶片成长乏力

* 三星推出零售价650美元的1 TB SSD，与低价硬碟机争抢市场

* 全球SSD市场今年料将成长75%，NAND智能手机晶片成长幅度为41%-分析师

* SSD今年在快闪记忆晶片市场占据26%的份额-分析师

路透首尔7月18日 - 韩国三星电子 周四推出以取代电脑硬碟机为目标的储存技术。三星电子瞄准快速扩张的记忆体装置市场，希望能藉此抵销成长减速中的智能手机记忆晶片(芯片)销售。

全球生产用于智能手机及固态硬碟(SSD)的NAND快闪记忆晶片制造商中，三星名列最大。SSD读取速度更快、体积更轻巧，比起大多数个人电脑所使用的硬碟机耗电量也更低。

野村证券表示，今年全球SSD需求料成长75%至7,800万个。相对地，用于智能手机的NAND晶片出货料将增加41%，低于去年的44%和前年的58%，因智能手机销售成长开始减速。

三星推出的1 TB SSD定价650美元，而硬碟机最大制造商Western Digital Corp 的相同容量硬碟机却不到100美元。