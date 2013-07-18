韩国个股：三星电子推出高阶SSD，寄望储存装置抵销智能手机晶片成长乏力

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 三星推出零售价650美元的1 TB SSD，与低价硬碟机争抢市场
* 全球SSD市场今年料将成长75%，NAND智能手机晶片成长幅度为41%-分析师
* SSD今年在快闪记忆晶片市场占据26%的份额-分析师
路透首尔7月18日 - 韩国三星电子 周四推出以取代电脑硬碟机为目标的储存技术。三星电子瞄准快速扩张的记忆体装置市场，希望能藉此抵销成长减速中的智能手机记忆晶片(芯片)销售。
全球生产用于智能手机及固态硬碟(SSD)的NAND快闪记忆晶片制造商中，三星名列最大。SSD读取速度更快、体积更轻巧，比起大多数个人电脑所使用的硬碟机耗电量也更低。
野村证券表示，今年全球SSD需求料成长75%至7,800万个。相对地，用于智能手机的NAND晶片出货料将增加41%，低于去年的44%和前年的58%，因智能手机销售成长开始减速。
三星推出的1 TB SSD定价650美元，而硬碟机最大制造商Western Digital Corp 的相同容量硬碟机却不到100美元。
不过有些分析师认为，到2015年时，个人电脑使用硬碟机的比例将不到50%，因为SSD价格将下滑且将有加乘效能的解决方案。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。