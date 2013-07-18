中国期市：沪铜沪金均创一周低位，贝南克言论未能巩固市场宽松预期

路透北京7月18日 - 沪铜和黄金周四双双收低逾1%，且创出一周低位，尽管美联储主席贝南克称将灵活调整购债规模，但这一模糊表态未能巩固市场的政策宽松预期，从而令铜和黄金等对流动性较敏感的品种承压。

沪铜主力1311合约 收低1.13%，报每吨49,690元，进一步远离五万的整数关口。沪金1312合约 收报每克256.60元，下跌1.36%。

美联储主席贝南克周三表示，联储预计仍将在今年稍晚开始缩减庞大的买债规模，但他还是保留了在经济前景改变时调整上述计划的选项。

“贝南克的讲话表明，现在美联储的态度还是比较犹豫，今后具体政策路线还要根据失业率、PMI等经济指标来定，但对刺激政策终会退出的预期并没有改变，”安信期货的金属分析师佟玲表示。

她并称，贝南克本月稍早曾在另一场合指出，联储有必要继续维持宽松货币政策。该言论一度令市场的宽松预期大幅升温，但在没有实质性消息的情况下，预期本身难以持续推动行情，也会被不断消化和修正。

路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，6月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升6.8%，为连续第六个月上升，且涨幅持续走高。

市场人士担心，房价的持续上涨或导致管理层加大楼市调控力度，从而令与建筑需求关系密切的铜价承压。