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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 15:47 BJT

全球金市：现货金小涨，但美联储收回刺激举措的政策前景仍令金价承压

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1275.61 0.22 +0.02 -23.82

现货银 19.27 0.02 +0.10 -36.36

现货铂金 1403.75 -1.25 -0.09 -8.55

现货钯金 728.22 -4.78 -0.65 5.23

COMEX期金 1274.70 -2.80 -0.22 -23.93 13441

COMEX期银 0.19 0.00 -0.90 -99.36 5356

汇率

欧元/美元 1.3103

美元/日圆 100.19

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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