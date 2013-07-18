欧洲汇市：欧元兑日圆涨至七周高点，对冲基金卖出日圆

最新民调显示日本首相安倍晋三领导的执政党将在周日选举中获胜，安倍政府料将因此获得更多推进经济复苏计划的空间，也就是通过大举宽松货币以及巨额政府支出等措施来提振经济，但这样的举措可能会压制日圆汇率下跌。(完)