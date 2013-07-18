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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 15:22 BJT

欧洲汇市：欧元兑日圆涨至七周高点，对冲基金卖出日圆

路透伦敦7月18日 - 欧元兑日圆 周四升至七周高点。交易商表示，本周日日本举行参议院大选之前，对冲基金卖出日圆。

EBS交易平台数据显示，欧元兑日圆上涨0.6%至131.45日圆，为5月31日以来最高。

最新民调显示日本首相安倍晋三领导的执政党将在周日选举中获胜，安倍政府料将因此获得更多推进经济复苏计划的空间，也就是通过大举宽松货币以及巨额政府支出等措施来提振经济，但这样的举措可能会压制日圆汇率下跌。(完)

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