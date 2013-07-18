美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三表示，联储预计仍将在今年稍晚开始缩减庞大的买债计 划，但他还是保留了在经济前景改变时调整上述计划的选项。贝南克对众议院金融服务委员会称，“我们的资 产购买计划取决于经济和金融情况的发展，但它们不会是按照预设的进程。” 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，美国经济在6月至7月初期间继续以温和至适度的步伐成长， 多数联储地区制造业扩张。 加拿大央行周三承诺，只要经济仍存在闲置产能，通胀疲弱以及加拿大家庭谨慎控制其债务，该行就将维 持指标利率不变，但也明确表示下一次行动将是升息而不是降息。 会议纪录显示，英国央行货币政策委员会(MPC)7月在新总裁卡尼主持的首次会议上，一致同意不再增加量 化宽松规模。先前支持增加债券购买规模以扶助疲弱经济的决策者表示，目前不再扩充宽松规模是明智的，直 到央行决定是否针对未来利率走向提出更清楚的指引。 金融时报周四援引中国人民银行研究局局长纪志宏署名文章称，盘活存量的核心是定价，而有关将沉淀的 财政存款借给商业银行就等于盘活了财政资金的看法值得商榷。纪志宏认为，市场对回落的担心似乎有一些过 度，实际上仍在合理区间，当前货币政策也基本保持了中性态势。 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率8% 2013年5月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.75% 2013年5月7日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.50% 2013年5月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.25% 2013年5月3日降25基点 附卖回利率6.25% 2013年5月3日降25基点 印尼 指标利率6.50% 2013年7月11日上调50个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.50% 2013年5月2日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.5% 2012年12月10日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 蔡美珍; 审校 隋芬)