中国经济模式尝试转身，发改委角色略显尴尬

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海7月16日 - 中国本月宣布针对婴幼儿配方奶粉和药品价格进行调查，而背后的发起人就是极具权力的机构--国家发改委。

上述调查对象涉及达能 、雀巢 以及葛兰素史克 等大型外企。但一些分析人士表示，调查或许还有更多深意，即关于中国未来几年政策方向的博弈。

发改委负责为战略产业制定政策，审批大型投资、并购等，并拥有可影响物价的权利。

它的权力无处不在，所以人们常常称发改委为“小国务院”。

但最近几个月，随着中国国家主习近平和国务院总理李克强开始尝试让中国经济摆脱严重依赖国家投资的模式，转而向以消费为主导的模式，很多学者甚者高级官员开始公开质疑发改委的角色。

发改委一直扮演决定价格的角色，现如今对婴幼儿配方奶粉和药品价格的高调调查或许是发改委证明自己并非形同虚设的一次尝试。

研究中国经济的专家、圣地亚哥加利福尼亚州大学教授Barry Naughton表示：“从基本层面上说，发改委正在竭力证明自己是有所贡献的。”

在经济的很多关键领域，中国新领导层正试图调整发展的侧重点，而这在某种程度对发改委的传统主导地位构成了挑战。

表明发改委主导地位受到威胁的证据包括，李克强在3月份宣布的改革计划要点中要求减少官僚主义审批程序，而项目审批是发改委的主要任务之一。

消息人士对路透表示，今年5月，李克强还驳回了发改委提议的40万亿元的城镇化计划，但发改委对此予以否认。

龙洲经讯(GaveKal Dragonomics Research)执行主管葛艺豪(Arthur Kroeber)表示，习近平和李克强依然致力于推动城镇化，但不再是靠单纯地大兴土木，更多的是放在帮助外来人口更好地融入城市生活。

减少官僚主义的繁文缛节，例如发改委审批过程等，是新一届政府减少对经济干预的另一种方式。

学者们还对发改委作为一个政府机构的存在表示担心。国家发改委前身可追溯到成立于1952年的“国家计划委员会”，该机构扎根于中国过去的计划经济。

复旦大学经济学教授石磊称，学者们讨论的一个话题就是，过其投资审批职能，发改委能否通实现资源的有效配置。生产过剩现在困扰着中国很多行业。

集众多权力于一身，另一个让人担心的问题是腐败，原发改委副主任刘铁男的落马就是一个典型案例，他被控收受贿赂，帮助一商人从国内银行骗贷。(完)