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市场报道 | 2013年 7月 18日 星期四 15:12 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑行权价在0.8630的期权今日到期

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* 宏观基金抛售英镑，导致欧元/英镑在欧洲盘初升至0.8641

* 0.8641为自昨日创下本周低点0.8616以来的高位

* 多头平仓促使欧元/英镑降至0.8616，之前英国央行以9:0的投票结果维持量化宽松规模不变

* 0.8712为昨日欧洲盘初创下的四个月高点。更多停止单埋于0.8600下方

* 英国零售销售数据若高于预期，可能打压欧元/英镑跌至0.8600

* 行权价在0.8630和0.8600的期权今日到期。(完)

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