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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 15:25 BJT

日本债市：公债价格小幅上涨，10年券收益率触及四周低位

当日涨跌    上日
                                      最新报价   (基点)    收市价
                                                              
 两年期公债                             0.000%      +0.0    0.125%
 五年期公债                             0.290%      +0.0    0.290%
 10年期公债                             0.805%      -1.0    0.815%
 20年期公债                             1.710%      +0.5    1.705%
 30年期公债                             1.830%      +0.0    1.830%
 10年期公债期货   <0#JGB:>              143.38     +0.16    143.22
                                                                  
 注1：公债期货涨跌为点数。                                
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                              
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     
    

 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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