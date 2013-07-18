背景资料：香港主要人民币债券发行情况一览

路透香港7月18日 - 根据汤森路透旗下IFR数据，离岸市场7月18日当周有农行（香港）及建行新加坡分行各发行一笔点心存款证(CD)，期限均为一年，利率分别为3.15%、3.25%；无主要点心债案件发行。

自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。

根据IFR统计，2012年点心债(不含存款证)发行金额1,482.2亿元人民币。

以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表：

(由公司发行)

日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期

2013.6 加拿大出口发展局 1.0 2.10 1

2013.6 卡特彼勒 18.0 3.25 2

2013.5 统一中控 10.0 3.50 3

2013.5 东航海外(香港) 22.0 3.875 3

2013.5 宝龙地产 8.0 9.50 3

2013.5 花样年 10.0 7.875 3

2013.5 仁恒置地 20.0 5.375 3

2013.5 绿城中国 25.0 5.625 3

2013.5 I.T.Ltd 10.0 6.25 5

2013.4 亚洲金融 5.0 6.90 5

2013.4 金轮天地控股 6.0 11.25 3

2013.4 大唐集团 25.0 3.60 3

2013.4 丽丰控股 18.0 6.875 5

2013.4 泛海集团 5.0 6.50 5

2013.4 佳兆业 18.0 6.875 3

2013.4 新城发展 15.0 9.75 3

2013.4 德国KfW Bankengruppe 5.05 2.00 1

2013.3 雷诺汽车 7.5 4.65 3

2013.3 帝盛酒店集团 8.5 6.00 5

2013.3 金地集团 20.0 5.625 5

2013.3 世纪互联 9.98 7.875 3

2013.2 远东发展公司 10.0 5.875 3

2013.1 香港来宝集团 10.0 4.00 3

2013.1 华能国际电力 15.0 3.85 3

2013.1 新世界中国 30.0 5.50 5

2013.1 广东核电集团 15.0 3.75 3 (reopen)

(由金融机构发行)

日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期

2013.6 韩国出入口银行 1.30 2.65 1

2013.6 印度IDBI银行 2.25 3.40 1

2013.6 世界银行 17.00 2.00 1

2013.5 澳洲国民银行 4.00 2.40 2

2013.3 中美洲经济合作银行 5.00 3.20 3

2013.3 印度IDBI银行 2.52 3.50 1

2013.3 巴西Banco Bradesco SA 2.40 3.25 3

Grand Cayman

2013.3 巴西Banco BTG Pactual 9.97 4.10 3

2013.3 俄罗斯标准银行 7.6 8.00 2(reopen)

2013.3 印度IDBI银行 2.5 3.50 1

2013.2 建行香港分行 1.2 2.95 3

2013.2 GPB Eurobond Finance 2.5 4.00 3

2013.1 俄罗斯标准银行 5.0 8.00 2

2013.1 俄罗斯农业银行 10.0 3.60 3

2013.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.20 1

2013.1 俄罗斯VTB Capital 10.0 4.50 3(reopen)

2013.1 中银(香港) 3.0 2.90 1

2013.1 九龙仓WHARF FINANCE 1.0 4.15 7

2103.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.45 1

2013.1 巴西Banco Bradesco SA 3.5 3.70 3

Grand Cayman

2013.1 瑞典商业银行 4.0 3.00 3

2013.1 汇丰(中国) 10.0 三个月SHIBOR减60bp 2