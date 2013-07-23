表格：外资及陆资在台股买超扩大至106.67亿台币

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月23日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超扩大至106.67亿台币，上日为买超18.98亿台币。
三大法人今日合计买超142.33亿台币，上交易日修正后为买超27.26亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
7/23 +106.67 +25.99 +9.67 +142.33
7/22 +18.98 +10.33r -2.05r +27.26r
7/19 -24.17r -10.29r -7.17r -41.64r
7/18 +68.14 -9.49r -5.47r +53.17r
7/17 +77.74r +1.43r -3.29r +75.88r
7/16 +65.51r +26.43r -5.43r +86.51r
7/15 +95.66r +26.32r +2.95r +124.93r
7/12 +113.33 +10.42r +1.77r +125.52r
7/11 +190.54r +35.50r +0.63r +226.67r
7/10 +60.09r +0.86r +6.91r +67.86r
7/9 +50.23r +10.57r -0.35r +60.44r
7/8 -62.12r -17.52r -2.21r -81.85r
7/5 +50.24 +24.10r +0.42r +74.77r
7/4 -42.20r +11.56r -4.80r -35.44r
7/3 -48.48 -15.51r -6.62r -70.61r
7/2 -69.08r -0.05r +1.54r -68.08r
7/1 -42.02r +17.25r +0.16r -24.61r
本月累计 +609.06 +147.40 -13.35 +743.11
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 董永年/张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。