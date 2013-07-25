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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 15:03 BJT

表格：外资及陆资在台股买超40.12亿台币，连四日买超200.79亿台币

路透台北7月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超40.12亿台币，连四日买超200.79亿台币，上日为买超35.02亿台币。

三大法人今日合计买超44.93亿台币，上交易日修正后为买超39.47亿。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

7/25 +40.12 +6.10 -1.29 +44.93

7/24 +35.02 +8.58r -4.13r +39.47r

7/23 +106.67 +37.12r +8.83r +152.62r

7/22 +18.98 +10.33r -2.05r +27.26r

7/19 -24.17r -10.29r -7.17r -41.64r

7/18 +68.14 -9.49r -5.47r +53.17r

7/17 +77.74r +1.43r -3.29r +75.88r

7/16 +65.51r +26.43r -5.43r +86.51r

7/15 +95.66r +26.32r +2.95r +124.93r

7/12 +113.33 +10.42r +1.77r +125.52r

7/11 +190.54r +35.50r +0.63r +226.67r

7/10 +60.09r +0.86r +6.91r +67.86r

7/9 +50.23r +10.57r -0.35r +60.44r

7/8 -62.12r -17.52r -2.21r -81.85r

7/5 +50.24 +24.10r +0.42r +74.77r

7/4 -42.20r +11.56r -4.80r -35.44r

7/3 -48.48 -15.51r -6.62r -70.61r

7/2 -69.08r -0.05r +1.54r -68.08r

7/1 -42.02r +17.25r +0.16r -24.61r

本月累计 +684.21 +173.22 -19.61 +837.81

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 董永年/张喜良)
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