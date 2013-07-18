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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 15:29 BJT

韩国债市：公债价格上涨，美联储主席讲话提供支撑

路透首尔7月18日 - 周四韩国公债价格上涨，美联储主席贝南克的证词淡化快速退出债券购买计划的风险，从而提振投资者风险偏好。

韩国10年期公债收益率 收低6个基点，三年期公债期货9月合约 收高0.16点，报105.79。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 KTBc1* 105.79 105.63

10年期公债收益率 3.41% 3.47%

五年期公债收益率 3.11% 3.16%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 隋芬)
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