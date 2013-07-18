表格：外资在韩国股市卖超1,130亿韩元

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔7月18日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,130亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
---------------------------------------------
7月18日 -113.0 0.3 115.0
7月17日 133.9 230.1 -357.2
7月16日 30.4 -103.2 69.4
7月15日 111.8 -39.2 -62.8
7月12日 143.0 -149.9 5.7
7月11日 292.0 283.5 -573.6
7月10日 -38.5 3.8 39.7
7月 9日 -88.7 140.1 -55.3
7月 8日 -205.2 168.4 33.7
7月 5日 -147.1 -102.5 242.4
7月 4日 -78.1 78.0 1.5
7月 3日 -235.3 -33.5 270.6
7月 2日 48.3 19.6 -60.7
7月 1日 -44.5 -65.6 71.3
6月28日 491.7 -124.9 -358.5
6月27日 113.1 -69.9 -57.9
---------------------------------------------
本月以来 -175.1 415.8 -262.5
---------------------------------------------
今年以来 -10,196.6 8,858.5 1,841.5
--------------------------------------------- (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。