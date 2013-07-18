金属期市：伦敦期铜触及一周低点，因贝南克重申将会缩减购债计划

0704GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6897.25 7.25 +0.11 -13.01

上海期铜 49690 -570 -1.13 -13.85

COMEX期铜 3.13 0.00 -0.08 --

LME期铝 1801.00 -3.00 -0.17 -13.04

上海期铝 14295 -35 -0.24 -6.84

LME期锌 1860.25 6.25 +0.34 -9.85

上海期锌 14520 -1025 -6.59 -6.59

LME期镍 13897.00 -73.00 -0.52 -18.99

LME期铅 2026.50 -3.50 -0.17 -13.40

上海期铅 13845.00 -40.00 -0.29 -9.21

LME期锡 19420.00 -105.00 -0.54 -17.01

LME/上海套利价差^ -331

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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