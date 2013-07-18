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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 16:19 BJT

路透调查：分析师下修澳洲2014年成长率预估，今年仍预估成长2.5%

瑞银分析师Scott Haslem指出：”重要的是，一旦下行开始，历史上看需要利率和澳元一齐下降以推动经济向增长区域复苏-而典型的情况是复苏相对较快，也就是几个月的时间。“

这是其预计澳洲明年经济增速将加快至3.5%的一个主要原因。

在通胀受抑的情况下，澳洲央行已在5月降息至纪录低点2.75%，其还有在必要时进一步放松的空间。目前市场的预期是在10月前澳洲央行降息至2.5%，但就算在8月降息也不足为怪。

目前澳洲的通胀率看似仍足够温和，留下进一步刺激的空间。分析师预计今年CPI涨幅在2.4%，明年料为2.6%，稳稳落在央行设定的2-3%的区间内。(完) (编译 蔡美珍/张若琪/田建华/王洋; 审校 艾茂林/李婷仪/杜明霞)
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