路透调查：分析师下修澳洲2014年成长率预估，今年仍预估成长2.5%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
瑞银分析师Scott Haslem指出：”重要的是，一旦下行开始，历史上看需要利率和澳元一齐下降以推动经济向增长区域复苏-而典型的情况是复苏相对较快，也就是几个月的时间。“
这是其预计澳洲明年经济增速将加快至3.5%的一个主要原因。
在通胀受抑的情况下，澳洲央行已在5月降息至纪录低点2.75%，其还有在必要时进一步放松的空间。目前市场的预期是在10月前澳洲央行降息至2.5%，但就算在8月降息也不足为怪。
目前澳洲的通胀率看似仍足够温和，留下进一步刺激的空间。分析师预计今年CPI涨幅在2.4%，明年料为2.6%，稳稳落在央行设定的2-3%的区间内。(完) (编译 蔡美珍/张若琪/田建华/王洋; 审校 艾茂林/李婷仪/杜明霞)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。