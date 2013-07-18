《全球主要央行动态》--7月18日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月11日-7月18日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国与加拿大**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三表示，仍预计年内稍晚开始削减资产购买的规模，但保持该计划的开放性，若经济前景变化，削减或加强力度均有可能。

联储周三表示，美国经济在6月至7月初期间继续以温和至适度的步伐成长，多数联储地区制造业扩张。在12个联储地区中，很多地区的制造企业报告新订单、付运或产量增加。报告中，联储对楼市的看法很乐观，称各个地区住宅地产和房屋建设以适度至强劲的步伐增长。这也扶助提振制造业。

圣路易斯联储总裁布拉德称不应在通胀回升前缩减QE3规模。他表示在缩减购债规模前，需要看到某种形式的通胀向目标回升的确凿迹象，如果通胀跌至目前水平之下，美联储可能不得不重新考虑缩减第三轮量化宽松(QE3)的策略

美国费城联储总裁普洛瑟呼吁美联储承诺当失业率降至6.5%的"触发点"时降息。他表示，不断调整美联储的政策目标可能导致更多的困扰，而非让政策目标更明确；缩减构债规模的时机已成熟。普洛瑟并称，希望在年底前以渐进、可预期的方式结束第三轮量化宽松政策(QE3)。

加拿大央行周三承诺，只要经济仍存在闲置产能，通胀疲弱以及加拿大家庭谨慎控制其债务，该行就将维持指标利率不变，但也明确表示下一次行动将是升息而不是降息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)月报表示，预计指标利率将在“较长时间内”保持在目前水准或者更低水准。与以前一样，这期月报内容基本上与欧洲央行总裁德拉吉上周四宣布的主要政策声明如出一辙。上周欧洲央行维持指标利率于纪录低位0.50%不变。

新闻通讯社MNI援引ECB管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)的话报导称，ECB将在较长时间内保持低利率的承诺与通胀前景绑定很“重要”。

欧洲央行执委普雷特在接受一家德国报纸专访时表示：只要通胀保持温和，欧央行利率将保持当前水平或更低 对于欧元区银行业。

英国央行货币政策委员会(MPC)7月在新总裁卡尼主持的首次会议上，一致同意不再增加量化宽松规模。让外界意外的是，会议纪录显示，先前支持增加债券购买规模以扶助疲弱经济的决策者表示，目前不再扩充宽松规模是明智的，直到央行决定是否针对未来利率走向提出更清楚的指引。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周二称，随着美联储走向退出，英国市场料出现更多波动性。他并称，目前英国收益率曲线暗示2015年中期前不会升息。

**日韩**

日本央行周三公布的6月政策会议记录显示，决策者对是否采取新措施稳定债市看法分歧。有些委员担心这么做会给投资者留下对短期波动反应过度的印象。央行在6月政策会议上，讨论了将日本央行通过市场操作提供廉价固定利率资金的最长期限由目前的一年扩大至两年，但并未对此进行正式表决。

日本央行总裁黑田东彦周四称：日本长期利率很稳定；将继续致力于维持债市稳定；日本经济和物价走势基本与4月时的预估相符；信心的增强带来了支出增加。

韩国央行货币政策委员会委员Woosik Moon周二表示，美国退出货币刺激计划将拉高韩国及其他新兴市场长期债券收益率(殖利率)，因海外投资者将撤离这些市场。

**中港台**

中国人民银行周日表示，下一阶段将继续实施稳健的货币政策，综合运用数量、价格等多种货币政策工具，完善宏观审慎政策框架，调节好银行体系流动性，引导货币信贷和社会融资总量平稳适度增长。央行网站刊登央行有关部门负责人就当前货币信贷形势接受新华社采访指出，6月末广义货币供应量(M2)增速放缓，符合宏观调控的预期和稳健货币政策的要求，也更趋近于年初确定的13%预期增长目标；而6月货币市场利率的波动是一种短期现象，不会直接影响实体经济。

中国央行行长周小川周一表示，要继续实施稳健的货币政策，保持合理的货币信贷总量，为小微企业发展创造良好的金融环境。稳步推进利率市场化改革，更大程度发挥市场在资源配置中的基础性作用，提高小微企业的信贷可获得性。

**其他**

澳洲央行7月2日政策会议记录显示，澳洲央行普遍乐见澳元下跌，并感觉澳元还可以进一步下降。澳洲央行表示，澳元贬值会略微加大通胀压力，但不会妨碍必要时再度降息。

俄罗斯央行周五维持指标利率不变，但对经济增长面临的风险发出警告，同时淡化了通胀忧虑，暗示未来可能放宽政策。俄罗斯央行已经是连续第十个月维持一天期回购利率在5.5%，一天期固定回购利率在6.5%，一天期存款利率为4.5%不变。其仍把再融资利率定在8.25%。

马来西亚央行周四维持利率在3.0%不变，一如预期。该央行并称：对通胀和经济增长来说，当前货币政策适宜。 外部持续低迷可能影响经济增长。 由于国内供给和成本因素，今年下半年通胀将上升.

印尼央行周四将指标利率意外上调50个基点至6.50%，来打压通胀。该央行预计，由于受到燃料和食品价格上涨的推动，7月通胀率将大涨。印尼央行亦将隔夜存款利率(FASBI)上调50个基点至4.75%。印尼央行6月中旬时意外将指标利率和隔夜存款利率各上调25个基点。