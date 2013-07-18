台湾债市：五年公债殖利率收高，贝南克谈话符预期引发获利卖压

* 贝南克谈话符合市场预期

* 台债殖利率开低走高

* 市场聚焦下周标售20年长券

* 明日将标售南亚公司债

路透台北7月18日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周四微幅收高。交易员认为，美联储主席贝南克谈话持续缓解市场对量化宽松退场时程提前的疑虑，大致符合市场预期，台债殖利率已提前回档整理，尾盘获利了结卖压出笼令殖利率最终收扬，料短线台债殖利率将陷入盘整。

他们指出，就技术面来看，这波五年期公债102/2殖利率的修正幅度已大过美国指标10年期公债殖利率，且102/2殖利率盘中步入1.02%附近的密集套牢区，因此尾盘涌现获利了结卖压，令今日成交量能稍有温和放大。

目前市场聚焦本月底将标售20年期公债102/8及30年期公债102/9等两档长券，交易员表示，随着利率风险增温，市场忧心影响寿险业竞标长券的意愿，预料得标利率恐高于市场预期，成为短线台债的最大变数。

“下礼拜标20年券只有寿险公司才玩得起，全看寿险脸色!”一证券台债交易员说。

寿险台债交易主管认为，寿险业在长券端的资金配置仍有其需求存在，预估下周二20年券102/8得标利率约落在2.00-2.05%；不过亦有大型寿险交易员表示，20年新券当然会参与竞标，但价格必须反应利率风险，今日该券发行前交易成交利率在2.087%，若得标利率高于2.10%，寿险业标售意愿较高。

除了长券标售外，明日也将标售南亚公司债。路透调查显示，台湾台塑集团旗下南亚 将招标的五年期、七年期无担保公司债，得标利率预估区间分别为1.41-1.45%及1.55-1.60%。因近期债市走势偏空，以及南亚今年预计发债总额为200亿，后续仍有筹码可供应。

多数交易员暂估明日五年券102/2殖利率主要交投区间暂看1.02-1.08%，10年券102/6殖利率主要区间暂看1.43-1.48%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 +0.45 1.0445 1.0148-1.0450 157.5

10 102/6 0.00 1.4410 1.4310-1.4499 8.5

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三在众议院听证时表示，美联储仍预计年内稍晚开始削减大规模资产购买计划，但保持该计划开放性质，若经济前景变化，削减或加强力度均有可能。 贝南克今日稍晚将再赴参议院金融委员会就货币政策发表证词陈述。

“贝南克今天晚上讲的应该跟昨天差不多。”一位证券台债交易员说。贝南克谈话的不确定性已暂告一段落，市场预期7月底美联储货币政策会议的决议应会维持宽松货币基调。

美国公债收益率周三触及两周最低，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克表示，联储缩减购债规模的计划没有确定的时间表。指标指10年期公债价格 尾盘收益率报2.489%，为7月3日以来最低，日内回落4.3个基点。

年期 期别 收盘价

30 102/5 没有成交

20 102/3 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.4410

5 102/2 1.0445