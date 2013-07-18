路透基点：衣恋时装1亿美元贷款以超额认贷结案--RLPC

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，衣恋时装中国控股(E-Land Fashion China Holdings Ltd)的1亿美元两年期贷款以超额认贷结案，除了独家牵头行兼簿记行(MLAB)渣打银行之外，还有七家银行认贷。
渣打最后承贷1,000万美元，First Gulf Bank及Natixis以牵头行加入，各承贷2,250万美元。
其他四家银行以安排行加入，各承贷1,000万美元，分别为中国光大银行香港分行、中国中信银行(国际)、Emirates NBD Singapore、及兆丰国际商业银行新加坡分行。
彰化银行新加坡分行以安排行加入，承贷500万美元。
明日举行签约仪式。
贷款利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。邀贷价码为：承贷3,000万美元或以上的银行，综合收益为370个基点，有240个基点的承诺费，享有牵头行头衔。
这笔贷款由韩国E-Land World Ltd背书保证，香港子公司E-Land Fashion Hong Kong Ltd也将提供保证。
该贷款由借款方发行的54.65万股普通股抵押，相当于其全部发行股本的9.7%。
所筹款项将用于再融资及作为一般营运资金。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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