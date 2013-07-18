路透基点：衣恋时装1亿美元贷款以超额认贷结案--RLPC

路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，衣恋时装中国控股(E-Land Fashion China Holdings Ltd)的1亿美元两年期贷款以超额认贷结案，除了独家牵头行兼簿记行(MLAB)渣打银行之外，还有七家银行认贷。

渣打最后承贷1,000万美元，First Gulf Bank及Natixis以牵头行加入，各承贷2,250万美元。

其他四家银行以安排行加入，各承贷1,000万美元，分别为中国光大银行香港分行、中国中信银行(国际)、Emirates NBD Singapore、及兆丰国际商业银行新加坡分行。

彰化银行新加坡分行以安排行加入，承贷500万美元。

明日举行签约仪式。

贷款利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。邀贷价码为：承贷3,000万美元或以上的银行，综合收益为370个基点，有240个基点的承诺费，享有牵头行头衔。

这笔贷款由韩国E-Land World Ltd背书保证，香港子公司E-Land Fashion Hong Kong Ltd也将提供保证。

该贷款由借款方发行的54.65万股普通股抵押，相当于其全部发行股本的9.7%。