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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 16:26 BJT

欧洲经济：欧洲央行仍有政策斡旋余地--IMF总裁

路透维尔纽斯7月18日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，必要情况下，欧洲央行(ECB)仍有武器储备可以动用。

拉加德在立陶宛央行举办的活动小组讨论中称，“毫无疑问，货币政策不能替代一切需要采取的措施。

“与许多其他央行不同，欧洲央行若感到有必要，且情况也需要的时候，仍有辗转腾挪的空间。”(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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