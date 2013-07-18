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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 16:33 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及五周高位，受日股上涨提振

东京期胶为实货价格奠定了基调，但期胶合约往往会追随外汇、股市和能源市场的变动。因追随中国股市大跌，期胶主力合约6月底曾跌至九个月低点。

上海期胶主力1月合约 报每吨18,345元人民币，高于周三收盘价的18,015元。

贸易消息人士称，中国青岛保税仓库的进口橡胶库存两周内减少了3.4%，因为经济担忧促使轮胎厂商改用更便宜的本地存货。

新加坡商品交易所的近月合约8月期胶 最新报每公斤222.00美分，上涨1.40美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 隋芬; 审校 张若琪)
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