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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 16:28 BJT

更新版-新兴汇市：印度卢比领跌新兴亚币，贝南克确认今年将缩减宽松措施

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 日圆                          100.12       99.62       -0.50      -13.31       86.79
 坡元                          1.2659      1.2612       -0.37       -3.48      1.2219
 台币                          30.025      29.925       -0.33       -2.96      29.136
 韩元                         1125.82     1121.60       -0.37       -4.90     1070.60
 泰铢                           31.05       31.07       +0.06       -1.42       30.61
 菲律宾披索                     43.40       43.38       -0.03       -5.40       41.05
 印尼卢比                    10055.00    10040.00       -0.15       -4.23     9630.00
 印度卢比                       59.59       59.34       -0.41       -7.71       54.99
 马币                          3.1930      3.1925       -0.02       -4.23      3.0580
 人民币                        6.1412      6.1353       -0.10       +1.45      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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