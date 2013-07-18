国际油市：亚洲炼厂增持中东和俄罗斯原油，因布兰特原油价昂

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 布兰特-迪拜价差超过5美元，为3月以来最大
* 布兰特原油价高，流入亚洲的速度减缓
* 轻质油受欢迎，因提炼为汽油和柴油的利润率高
路透新加坡7月18日 - 亚洲炼厂从迪拜市场买进更多价格相对低廉的中东和俄罗斯原油，避开价格过于昂贵的布兰特大西洋盆地原油。
布兰特-迪拜原油价差DUB-EFS-1M本周已超过每桶5美元，为3月以来最高。再加上亚洲强劲的需求，也已将俄罗斯、阿联酋和卡塔尔原油的价差推到数月高点。
季节性需求和炼油利润率回升，推动亚洲炼厂提高炼油加工速度，也增强了原油需求。
“轻质油本月很受欢迎，这也是这些等级原油的价差上升的原因，”一驻新加坡的亚洲贸易商人士表示。
轻质油能炼出更多石脑油、汽油和柴油，亚洲对轻质油的需求，推升了俄罗斯Sokol原油现货9月价差升至四个月高点。阿联酋和卡塔尔原油价差也转正，为数月来首见。
根据路透数据，阿布扎比指标穆尔班原油较9月官方售价的溢价为每桶超过0.6美元，至少是今年以来最高。与一个月前较官方售价最高折价0.7美元相比，已大幅回升。(完)
如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文；审校 田建华)
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