更新版 1-中国汇市：人民币收跌，中间价低开幅度超预期引发猜想

* 人民币即期收低

* 中间价低开幅度超出预期，或蕴含深意

* 客盘结购汇均衡，但总体观望情绪浓重

* 待观察中间价未来走向 (更新收盘报价)

路透北京7月18日 - 人民币兑美元即期 周四收跌，受中间价低开带动。交易人士指出，隔夜美元涨幅温和，但今日人民币中间价却大幅低开近70个点子，超出市场预期，不过即期汇价对此反应谨慎，波动区间较窄。

交易员称，人民币/美元已经盘整近两个月时间，市场持续观望，并在政策面和外围环境中寻觅方向指引。今日中间价走弱幅度超出预期，市场将观察后几天中间价的走向，以猜测监管层在汇率方面可能的政策意图。

“今天(美元/人民币）中间价上了很多，近70个点，市场也跟着向上了40-50个点，不知道央行什么意思，一下上了那么多。...中间价开得有深意，不像最近的风格。”上海一股份制银行交易员称。

东京汇市美元周四走升，在此之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的讲话，令市场有关美联储将在主要央行中率先撤出超宽松货币政策的预期保持不变。

交易员并指出，市场结购汇仍相对均衡，不过汇价一定会受中间价的影响；值得注意的是，昨日公布的FDI数据表现超出市场预期，虽然未给当天市场带来太大影响，但不排除监管层或正开始有所动作。

“市场方向不明，没有太大的兴趣成交，...要仔细观察后几天的中间价状态。”上述交易员称。

中国商务部周三公布数据显示，受季节性因素等影响，6月利用外资金额同比增幅超过20%。但整体来看这种波动属于正常现象，仅凭单月数据尚不能判断外资形势已经回暖，预计下半年中国利用外资规模仍将保持相对稳定。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1413 6.1353 -0.10%

中间价 6.1720 6.1652 -0.11%

成交额 159亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.55% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 40 6.1380 6.1420

2013年来即期升贬值幅度 1.45% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFXS 1,145

>

离岸人民币市场,北京时间16:31 今日 上日

1年期NDF 6.2760/50 6.2680

CNH即期 6.1403/11 6.1352

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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