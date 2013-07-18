中国贸易：商务部决定对从美韩进口的太阳能级多晶硅实施临时反倾销

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京7月18日 - 中国商务部周四称，决定采用保证金形式对原产于美国和韩国的太阳能级多晶硅实施临时反倾销措施。因调查机关初步裁定，在本案调查期内，被调查产品存在倾销，中国多晶硅产业受到实质损害，而且倾销与损害之间存在因果关系。
刊登在商务部网站上的公告称，此次调查和措施范围是原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅，其用途是主要用于太阳能级单晶硅棒和定向凝固多晶硅锭的生产，是生产晶体硅光伏电池的主要原料。
而上述产品所在的税则号下用于生产集成电路、分立器件等半导体产品的电子级多晶硅则不在本次调查产品范围之内。
公告并称，根据《反倾销条例》，调查机关决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。2013年7月24日起，进口经营者在进口被调查产品时，应依据本初裁决定确定的各公司的倾销幅度向中国海关提供相应的保证金。(完)
更多细节，请点选商务部网站（here）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。