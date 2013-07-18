中国贸易：商务部决定对从美韩进口的太阳能级多晶硅实施临时反倾销

路透北京7月18日 - 中国商务部周四称，决定采用保证金形式对原产于美国和韩国的太阳能级多晶硅实施临时反倾销措施。因调查机关初步裁定，在本案调查期内，被调查产品存在倾销，中国多晶硅产业受到实质损害，而且倾销与损害之间存在因果关系。

刊登在商务部网站上的公告称，此次调查和措施范围是原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅，其用途是主要用于太阳能级单晶硅棒和定向凝固多晶硅锭的生产，是生产晶体硅光伏电池的主要原料。

而上述产品所在的税则号下用于生产集成电路、分立器件等半导体产品的电子级多晶硅则不在本次调查产品范围之内。

公告并称，根据《反倾销条例》，调查机关决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。2013年7月24日起，进口经营者在进口被调查产品时，应依据本初裁决定确定的各公司的倾销幅度向中国海关提供相应的保证金。(完)

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