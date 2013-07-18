路透基点：北京国投将获得27亿元人民币贷款用于国道建设项目--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，北京国投公路建设发展有限公司正在取得一笔26.7亿元人民币(4.35亿美元)18年定期贷款，用于一项国道建设项目。
上海浦东发展银行北京分行为牵头行，承贷14.7亿元人民币。中国农业银行为联合牵头行，承贷12亿元人民币。
贷款利率为中国人民银行基准利率100%，宽限期三年后，每半年还款一次。
资金用于国道110昌平-延庆段的二期工程。
预计8月举行签约。
北京国投是由北京国际信托投资有限公司、北京投资控股有限责任公司和北京鼎华国有资产经营管理中心共同出资设立。(完) (编译 蔡美珍; 审校 沈以文)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。