版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 17:48 BJT

路透基点：北京国投将获得27亿元人民币贷款用于国道建设项目--RLPC

路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，北京国投公路建设发展有限公司正在取得一笔26.7亿元人民币(4.35亿美元)18年定期贷款，用于一项国道建设项目。

上海浦东发展银行北京分行为牵头行，承贷14.7亿元人民币。中国农业银行为联合牵头行，承贷12亿元人民币。

贷款利率为中国人民银行基准利率100%，宽限期三年后，每半年还款一次。

资金用于国道110昌平-延庆段的二期工程。

预计8月举行签约。

北京国投是由北京国际信托投资有限公司、北京投资控股有限责任公司和北京鼎华国有资产经营管理中心共同出资设立。(完) (编译 蔡美珍; 审校 沈以文)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐