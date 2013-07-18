中国债市：现券短端收益率上涨，隔夜回购开盘价跳高强化谨慎预期

路透上海7月18日 - 中国银行间债市周四现券收益率短端上行，因早盘资金市场上隔夜回购利率开盘价意外跳高，进一步强化机构对流动性的谨慎预期；而中长端收益率在攀升至相对高位后，有买盘支撑，今日收益率变动较小。

“(现券)短的今天动的挺多，可能是(隔夜)回购开盘价很高的影响。”上海一商业银行交易员称。

上海另一商业银行交易员则指出，资金价格今日虽然只是小涨，但隔夜开盘价较上日跳升了近300个基点，进一步加剧谨慎心态，随着场内配置盘节奏放缓，总体人气偏弱，买盘相对清淡。

不过长端的表现相对平稳，“10年国债有大基金买盘支撑，收益没啥大变化，毕竟(10年国债)3.70%的收益率进入历史高水平区间了。”她称。

中国银行间市场周四主要回购利率 多小涨。市场人士表示，国库定存资金助益有限，受短期需上缴分红漏损因素扰动，部分大行减少了资金融出规模，隔夜开盘利率跳涨至5.92%，令本已脆弱的市场心态雪上加霜；后疑似被引导后，资金利率才回落至较昨日稍高水平，然实际资金供应情况会更差一些。

但华东一商业银行交易员指出，央行公开市场操作持续放空，未来资金利率中枢将定位在什么水平，市场仍在摸索之中，虽然10年国债目前3.70%的收益率属于相对较高水平，“但这是不是一个合适的水平，不知道配置盘是什么想法，还很难说。”

从6月下旬银行间市场出现资金骤紧后，中国央行公开市场已连续四周空窗操作，其中本周仅到期资金致净投放1,600亿元人民币。在流动性已基本恢复的情况下，央行此举维稳意图强烈。

不过对经历过流动性困局洗礼的市场参与者来说，央行坚持不通过公开逆回购也释放出不会主动放松信号，加之外汇占款的减少趋势，未来一段时间资金价格中枢上移应是大概率事件，至少三季度对资金面的预期不宜太乐观。

剩余期限约2.54年的附息国债130004券最新成交价对应收益率 在3.4%，上日收报3.30%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0143 3.7377

上日 2.9625 3.6070

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.7700/3.7027 国债参考率报价 3.4545/3.3809 金融债参考率报价 3.9670/3.9011(完)

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