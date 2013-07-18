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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 17:18 BJT

《中国企业债发行日程表》--7月18日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

 发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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*中国电力      20       10  利率区间4.70%-5.40%   AAA         7/22-7/24   海通证券
投资集团                        
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白银市城市     13       7   利率区间6.50%-7.00%   AA-         7/19-7/29   华龙证券
发展投资集团           （第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权提供担保)
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南昌城投       12       6           6.50%         AA          7/17-7/19   银河证券
                        (第3-6年末每年偿还25%本金)
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郴州市新天投资 15       7           6.30%         AA          7/17-7/19   财富证券
湘江流域重金属污染治理  (估值为26.02亿元的国有出让土地使用权抵押担保）
                       （第3-7年末每年偿还20%本金)
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郑州公共住宅   7        7           5.98%         AA+         7/17-7/19   中原证券
建设投资                (第3-7年末每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
===================================================================================
 无
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注:*表示新增.(完)


 (整理 吴芳；审校 丁淑琴)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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