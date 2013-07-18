《中国企业债发行日程表》--7月18日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *中国电力 20 10 利率区间4.70%-5.40% AAA 7/22-7/24 海通证券 投资集团 =================================================================================== 白银市城市 13 7 利率区间6.50%-7.00% AA- 7/19-7/29 华龙证券 发展投资集团 （第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权提供担保) =================================================================================== 南昌城投 12 6 6.50% AA 7/17-7/19 银河证券 (第3-6年末每年偿还25%本金) =================================================================================== 郴州市新天投资 15 7 6.30% AA 7/17-7/19 财富证券 湘江流域重金属污染治理 (估值为26.02亿元的国有出让土地使用权抵押担保） （第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 郑州公共住宅 7 7 5.98% AA+ 7/17-7/19 中原证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 吴芳；审校 丁淑琴)