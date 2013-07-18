更新版 1-中国货币市场：回购利率多小涨，分红扰动大行减少融出令市场心态更脆弱

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路透上海7月18日 - 中国银行间市场周四主要回购利率 多小涨。市场人士表示，国库定存资金助益有限，受短期需上缴分红漏损因素扰动，部分大行减少了资金融出规模，隔夜开盘利率跳涨，令本已脆弱的市场心态雪上加霜；后疑似被引导后，资金利率才回落至较昨日稍高水平，然实际资金供应情况会更差一些。

“资金有点紧，大行纷纷不出钱，开盘价很离谱，然后一堆平时都不怎么联系的人都跳出来借钱，”华东地区一银行资金交易员称，“按说公开市场和国库现金也给了不少钱啊，大家心理普遍很脆弱。隔夜开盘后，大家都愣住了，不敢发交易，也不敢点，差不多一小时都没成交，直到被砸下来。”

北京一国有大行资深交易员亦表示，后期部分大行会面临一些分红资金漏损，资金拆出额有所缩减，致当日资金显供不应求。

隔夜回购利率 开盘价为5.92%，直至逾一小时后2.96%的大额成交单将加权利率拉回至3%附近，随后一直围绕该水平成交。相关管理机构人员称首笔异常交易会被“严肃处理”。

上述华东交易员并表示，月末渐近，下周不见资金注入利好因素，跨月资金价格在当前水平上涨的可能性更大一些。

中国人民银行今日公开市场未进行任何操作，为连续第四周零操作。因此，本周到期的1,600亿元人民币央票，使得本周实现等额资金净投放。另外财政部还进行了500亿元的国库现金定存招标，亦向市场投放流动性。

今日银行间市场质押式回购总成交量5,657.61亿元，较上日的5,576.62亿元略增；其中隔夜品种成交4,308.05亿元，上日为4,586.43亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --- 质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0143 2.9625 +5.18 4,308.05

七天 3.7377 3.6070 +13.07 794.96

14天 4.0522 3.9784 +7.38 394.28 上海证交所质押式回购利率

一天 2.5250 2.7700 -24.50 1,976.77

七天 3.1800 3.2500 -7.00 269.14

14天 3.7650 3.3150 +45.00 38.65 回购定盘利率

隔夜 3.0363 2.9700 +6.63 --

七天 3.6500 3.6000 +5.00 --

14天 4.4000 4.0000 +40.00 -- Shibor

隔夜 2.9980 2.9680 +3.00 --

七天 3.6340 3.5960 +3.80 --