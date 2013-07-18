中国基金：QFII A股基金6月平均业绩大跌13.47%，落后国内同业--理柏

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海7月18日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称，6月合格境外机构投资者(QFII)A股基金平均业绩大跌13.47%，累计今年上半年平均业绩下跌11.86%，表现均逊于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩下跌5.39%；累计今年上半年QDII基金平均业绩下跌5.15%，落后于国内股票型基金。
中国各分类基金6月业绩表现除货币市场基金外全盘尽墨，天然资源类基金当月下跌20.73%列跌幅首位，中国股票型基金下跌10.51%。
累计今年上半年，科技传媒及电信股票基金平均扬升28.45%，表现最佳，医药和医疗保健股票基金平均业绩走升20.83%居次，天然资源股票型平均表现最差，上半年业绩重跌29.95%，而中国股票型基金上半年平均微跌0.05%。
中国股市标杆指数--沪综指 6月下跌13.97%，跌幅居所有亚太股市之首；上半年累计跌幅为12.78%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。