投行观点：麦格理降敏华控股评级至“跑输大市”，因毛利率回升趋势见顶

路透香港7月18日 - 麦格理证券发表研究报告，将从事休闲沙发生产及销售的敏华控股 投资评级由“跑赢大市”降至“跑输大市”，因认为该公司于此一周期的毛利率回升趋势已经见顶。

该行维持今年对敏华的盈利预测，但将明年的盈利预测调低3%，12个月的目标价为8.5港元。

报告提到，不少投资者认为敏华具有美国房地产复苏概念，但其今年美国市场增长料只有约10%。虽然公司业务持续有进步，但忧虑市场对美国经济复苏过于乐观，加上毛利率回升的趋势已见顶，及皮革价格和人工成本上升，会令敏华的毛利率自2012/13财年下半年的高位回落。

该行又认爲，由于敏华对毛利率趋势及皮革价格十分敏感，故该行对公司未来12个月市盈率12.5倍的预测或有调整的风险。