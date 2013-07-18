投行观点：麦格理降敏华控股评级至“跑输大市”，因毛利率回升趋势见顶

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港7月18日 - 麦格理证券发表研究报告，将从事休闲沙发生产及销售的敏华控股 投资评级由“跑赢大市”降至“跑输大市”，因认为该公司于此一周期的毛利率回升趋势已经见顶。
该行维持今年对敏华的盈利预测，但将明年的盈利预测调低3%，12个月的目标价为8.5港元。
报告提到，不少投资者认为敏华具有美国房地产复苏概念，但其今年美国市场增长料只有约10%。虽然公司业务持续有进步，但忧虑市场对美国经济复苏过于乐观，加上毛利率回升的趋势已见顶，及皮革价格和人工成本上升，会令敏华的毛利率自2012/13财年下半年的高位回落。
该行又认爲，由于敏华对毛利率趋势及皮革价格十分敏感，故该行对公司未来12个月市盈率12.5倍的预测或有调整的风险。
敏华控股周四今天收低7.49%，报9.27港元。（完） (发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。